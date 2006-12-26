У Туркменії почалися арешти

У столиці Туркменії у вівторок в 15:00 за місцевим часом (13:00 по московському) відкриється позачергове засідання Народної ради (Халк Маслахати) на якому, як очікується, будуть оголошені кандидатури на пост президента країни, повідомляє "Інтерфакс".

До складу Народної ради - найвищого законодавчого і представницького органу влади Туркменії - входять 2507 членів, зокрема президент, депутати парламенту, голова верховного суду, генпрокурор, члени уряду, розділи районних адміністрацій.

Планується, що в ході засідання Народної ради у вівторок буде названа дата проведення виборів нового президента країни, який наслідуватиме Сапармурату Ніязову, що раптово помер 21 грудня 2006 року, і розглянуті запропоновані на цей пост кандидатури. За туркменською конституцією у випадку якщо президент більше не може виконувати свої обов`язки, нового лідера держави слід обрати не пізніше ніж у двомісячний термін.

За даними "Комерсанта", у понеділок пройшло закрите засідання держради безпеки Туркменії під головуванням в.о. президента Гурбангулі Бердимухаммедова. На ньому, зокрема, обговорювалися кандидатури наступника Ніязова на посту президента, а також нових голів Народної ради і парламенту (меджлісу).

Хто саме претендуватиме на ці пости поки невідомо, проте аналітики і представники туркменської опозиції указують, що голосування по кандидатурах на засіданні Народної ради буде формальністю.

Один з лідерів опозиційної Республіканської партії Туркменії, Байрам Шихмурадов, в інтерв`ю "Комерсанту" повідомив, що найбільш вірогідним претендентом на пост президента вважається Рашид Мередов, який з 2001 року займає посаду міністра закордонних справ.

Проте джерела газети "Відомостей" з числа представників опозиції припускають, що наступником Ніязова стане керівник президентської охорони Акмурад Реджепов, який вважається одним з найбільш впливових політиків в країні.

В той же час представник Російського інституту стратегічних досліджень в бесіді з кореспондентами видання не виключив, що Мередов вважатиме за краще фактично правити країною, а формально пост президента займе його ставленик, що не має реальної політичної ваги.

Незабаром після того, як стало відомо, що виконуючим обов`язки президента призначений Гурбангулі Бердимухаммедов, аналітики припустили, що саме він і є наступником Ніязова. Проте у понеділок, під час обговорення кандидатури нового президента країни, ані російські експерти, ані туркменські опозиціонери Бердимухаммедова не згадували.

Експерти також не виключають, що у вівторок депутатам Народної ради буде запропоновано відразу декілька кандидатур, включаючи "двох-трьох статистів, необхідних для створення видимості демократичних виборів".

Депутатам Народної ради у вівторок також належить визначити, хто займе ще два високі державні пости, що звільнилися в останні дні. В першу чергу, належить вибрати новий голову самої Народної ради. Раніше цю посаду посідав Ніязов, суміщаючи її з постом президента.

Крім того, на засіданні у вівторок планується визначити і нового спікера парламенту (меджлісу). Цю посаду до 22 грудня обіймав Овезгельди Атаєв, який в даний час знаходиться під арештом за звинуваченням у зловживанні службовим положенням.

Джерела "Комерсанта" назвали в числі претендентів на пост розділу Народної ради міністра оборони країни Агагельди Мамедгельдиєва. За даними співбесідників "Відомостей", Мамедгельдиєв вважається найбільш вірогідним наступником Атаєва на посту голови парламенту.

Проте, за даними газети "Час новин", у понеділок Мамедгельдиєва було арештовано. Про арешт голови Міноборони країни газеті розповіли представники опозиційної Республіканської партії Туркменії, підтвердження цієї інформації з інших джерел поки не надходило.

Лента.ру