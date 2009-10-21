Водії Держдуми РФ оголошують страйк

Водії депутатів Державної думи Росії мають намір оголосити завтра страйк.

Невдоволення у водіїв викликали, за словами учасника ініціативної групи Анатолія ДРАКОНА, нові умови праці.

«Днями нас змусили підписати документ, відповідно до якого з 1 січня 2010 року ми одержуватимемо зарплату втричі меншу, ніж зараз», – цитує А.ДРАКОНА Газета.Ru.

За його словами, крім того, за аварії водії платять франшизу, яка сягає 1 тис. дол., а спецодяг – костюми, водії купують і чистять також за свій рахунок, хоча їм належить мати бодай один за рахунок компанії, «а після 14 годин зміни ще дві години стоїмо в черзі на мийку». «Умов для праці немає ніяких, навіть роздягальні нормальної не збудовано», – пояснив причини страйку А.ДРАКОН.

Участь в акції мають намір взяти близько 300 водіїв, заробітну плату яким виплачує фірма «ГЕМА», дочірнє підприємство ТОВ «Счетспецтранс». Вони мають намір у четвер рано вранці бойкотувати виїзд з бази компанії, щоб передати петицію з вимогами начальству.

Ініціатори страйку уточнюють, що депутати не знають про підготовлювану акцію. Крім того, акція спеціально призначена на четвер, оскільки цього дня немає пленарного засідання. «Сподіваємося, що депутати нас зрозуміють, бо зовсім уже тут накипіло», – сказав активіст.