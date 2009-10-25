Обама оголосив надзвичайний стан у Пуерто-Ріко

Президент США Барак Обама оголосив про введення режиму надзвичайного стану в Пуерто-Ріко, де третій день тривають пожежі, викликані вибухом на нафтопереробному заводі, передає радіостанція "Маяк".

Як наголошується в заяві, поширеній сьогодні Білим домом, Президент віддав розпорядження про виділення федеральної допомоги карибському острову, який перебуває під управлінням США. "Указ президента дає міністерству національної безпеки і федеральному агентству з надзвичайних ситуацій повноваження з координування всіх зусиль, спрямованих на ліквідацію лиха і надання допомоги населенню", - повідомив Білий дім.

Вранці 23 жовтня поблизу аеропорту м. Сан-Хуана - столиці Пуерто-Ріко - з невстановленої поки що причини вибухнули кілька місткостей для зберігання нафти на місцевому нафтопереробному заводі. Це призвело до безпрецедентної за силою пожежі. Через потужні викиди полум`я пожежники і рятувальники кілька годин не могли наблизитися до місця спалаху. Місцева влада оголосила про масову евакуацію жителів з довколишніх районів. Наразі ніхто не загинув, хоча двоє людей, за деякими даними, одержали поранення при вибуху.

Вибух стався на підприємстві, що належить компанії Caribbean Petroleum Corp. Представникам компанії важко назвати причину вибуху. Повідомляється, що до розслідування обставин події підключилося Федеральне бюро розслідувань США.

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