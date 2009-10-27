Росія задумала поліпшити свій імідж у Європі

Росія за посередництва РІА “Новости” проведе у Європі кампанію з покращення свого іміджу.

Про це повідомляє Інтернет-видання “EUuobserver” з посиланням на джерела серед компаній, що працюють на ринку PR.

За даними видання, РІА “Новости” уже розпочало роботу з маловідомою консультативною компанією RJI Companies, у тому числі з метою найняти одну з 10 провідних PR-компаній, що базуються у Брюсселі.

Передбачається, що перший контракт буде спрямований на організацію і проведення конференції високого рівня у Москві в листопаді цього року щодо Арктики, на якій у тому числі мають обговорюватися питання видобутку корисних копалин та питання захисту навколишнього природного середовища Арктики.

Крім того, за даними “EUuobserver”, є і другий контракт, який має допомогти відобразити Росію як країну з великою вагою у світі, а також, частково, у позитивному світлі продемонструвати дії Радянського Союзу до і після Другої світової війни, щоб виправдати ідею щодо того, що сучасна Росія також мала б поширити свій вплив на сусідні держави для того, щоб покращити життя у світі.

“Виконавчий директор однієї з PR-компаній пригадав діалог з представником RJI Companies: “Я запитав його: Чи хочете Ви, щоб ми казали, що Сталін був не таким вже й поганим хлопцем?” І він відповів: Так, я знаю, це буде нелегким. Я сказав: Тобто, Ви хочете переписати історію? І він сказав: Так, певною мірою”, - пише “EUuobserver”.

Разом з тим, RJI Companies заявила, що другий контракт не пов’язаний ніяким чином з покращенням іміджу Сталіна, а РІА “Новости” взагалі заявило, що йому невідомо про існування другого контракту.