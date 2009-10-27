Польща збільшить свій військовий контингент в Афганістані

Польща може збільшити свій військовий контингент в Афганістані в складі міжнародної коаліції сил на 200 осіб - до 2200 військових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції у понеділок у Варшаві міністр оборони країни Богдан КЛІХ.

Він заявив, що представники польського уряду не обіцяли американським властям збільшити польський військовий контингент в Афганістані до 3000 вояків, як повідомили деякі польські медіа.

«Ні прем’єр, ні міністр закордонних справ, ні міністр оборони не декларували американській стороні збільшення контингенту», - сказав Б.КЛІХ.

Водночас міністр не виключив, що контингент може бути збільшений.

«Бачу таку потребу... у лютому та березні вислати там 200 чоловік стратегічного резерву», - сказав міністр, відзначаючи, що рішення про це має прийняти Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, за даними низки польських медіа, віце-президент США Джо БАЙДЕН під час візиту до Польщі на минулому тижні попросив польські власті збільшити контингент в Афганістані до 3000 вояків, на що польські високопосадовці відповіли згодою.

Посол США в Польщі, коментуючи справу TVN24, висловлював вдячність за готовність польських властей надіслати більше військових до Афганістану.

За даними видання Gazeta Wyborcza, Польща навесні 2010 року могла б максимально збільшити свій контингент з нинішніх 2000 вояків до 2600 військових.

В міжнародну коаліцію сил в Афганістані входить близько 65 тисяч військових з більш як 40 держав світу, 30 тисяч з яких - американські військові.

Польща займає третє місце за кількістю військових в Афганістані після Італії, яка направила туди 3800 солдатів.