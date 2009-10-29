Снігопади паралізували життя декількох штатів США

Несподівані для осіннього сезону сильні снігопади на Середньому Заході США практично паралізували транспортне сполучення та деякі інші види життєдіяльності на території кількох штатів.

Як передає кореспондент радіо «Свобода»,у штатах Колорадо і Небраска через негоду закрито багато шкіл і вищих навчальних закладів. Видимість становить менше 400 метрів. На невизначений час відкладено десятки авіарейсів в міжнародному аеропорту міста Денвер. На швидкісних автострадах і дорогах місцевого значення – скупчення машин, що рухаються поволі . За повідомленнями дорожньої поліції, тільки у Вайомінгу і сусідній Юті сніжна буря спричинила 120 зіткнень автомобілів. У районі міста Колорадо Спрінгс дороги вкрилися крижаною кіркою.

За прогнозами метеорологів, товщина снігового покриву на деяких ділянках Скелястих гір може перевищити 120 сантиметрів.

Представники відділення Національної метеорологічної служби поблизу Денвера говорять, що такого масштабного жовтневого снігопаду в районі столиці штату Колорадо не спостерігалося з 1997 року.