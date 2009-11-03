Громадянин Росії помер від грипу А/H1N1 у Китаї

За повідомленням Пекінського управління охорони здоров`я, в місті зафіксований випадок смерті громадянина Росії в результаті зараження грипом А/Н1N1, передає Сіньхуа. Як повідомила група експертів, пацієнтом став 32-річний чоловік, громадянин РФ, який 28 жовтня прибув літаком з Росії до Пекіна. 1 листопада він звернувся до лікарні "Дітань" по допомогу, того ж дня його стан помітно погіршився. О 4:30 2 листопада хворий помер. 2 листопада у хворого росіянина був діагностований грип А/ Н1N1.

Про те, що сталося проінформоване посольство РФ у Китаї.