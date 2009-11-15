Барак Обама вперше відвідує Китай
02:37, 15 листопада 2009Світ
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Візит триватиме до 18 листопада
Президент США Барак Обама починає в неділю перший офіційний візит у КНР.
Літак американського президента приземлиться ввечері 15 листопада в Шанхаї. Програма відвідин цього великого китайського фінансового центру, за даними американської сторони, обмежиться зустріччю з мером міста та спілкуванням з молоддю.
З Шанхаю американський президент вирушить до Пекіна, де почнеться основна програма візиту, на порядку денному - зустрічі з головою КНР Ху Цзіньтао і прем`єром Держради КНР Вень Цзябао.
Візит закінчиться 18 листопада.
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