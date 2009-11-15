Барак Обама вперше відвідує Китай

Президент США Барак Обама починає в неділю перший офіційний візит у КНР.

Літак американського президента приземлиться ввечері 15 листопада в Шанхаї. Програма відвідин цього великого китайського фінансового центру, за даними американської сторони, обмежиться зустріччю з мером міста та спілкуванням з молоддю.

З Шанхаю американський президент вирушить до Пекіна, де почнеться основна програма візиту, на порядку денному - зустрічі з головою КНР Ху Цзіньтао і прем`єром Держради КНР Вень Цзябао.

Візит закінчиться 18 листопада.