Вступ Туреччини до ЄС має стратегічне значення

Європа стратегічно зацікавлена у вступі Туреччини до Євросоюзу, заявив президент Італії Джорджо Наполітано, зустрічаючись у своїй римській резиденції з президентом Туреччини Ахметом Недждетом Сезером.

"Продовження переговорів про об`єднання між Євросоюзом і Туреччиною в позитивному напрямі є стратегічним інтересом для ЄС, а для Анкари є стимулом продовжити розпочаті реформи та всі заходи, передбачені задля повного дотримання правил ЄС, з тим щоб повністю відповідати умовам вступу до Союзу", - цитує агентство ANSA слова Наполітано.

Переговори про вступ Туреччини до ЄС ведуться з жовтня 2005 року, проте в грудні 2006 року керівники зовнішньополітичних відомств 25 країн Євросоюзу вирішили їх заморозити по вісьмох з 35 технічних пунктів, які мають бути дотримані Туреччиною, перш ніж вона зможе бути допущеною до Європи.

Усі вісім спірних питань, обговорення яких тимчасово припинене, пов`язані з виконанням Анкарою зобов`язань щодо Кіпру в рамках додаткового протоколу про Митний союз між ЄС і Туреччиною і стосуються вільного пересування товарів, послуг і капіталів, а також рибальства, сільського господарства, транспорту і торгівлі.

"Італія завжди підтримувала зближення між Туреччиною і Європою і була його переконаною прихильницею, оскільки вона впевнена, що входження Анкари до Європейського союзу внесе істотний внесок до розширення і зміцнення загального простору демократії, заснованої на дотриманні людської гідності, фундаментальних свобод, правової держави", - сказав Наполітано.

Глава турецької держави, зі свого боку, зазначив, що "вельми цінує підтримку Італії" і підкреслив, що його країна має намір дотриматися всіх вимог ЄС і "зробити додатковий внесок до створення політичного обличчя Європи, в зміцнення її економіки і безпеки, в розвиток глобальної співпраці і взаєморозуміння".

РІА "Новости"