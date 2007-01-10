Суд ухвалив оштрафувати Анатолія Кашпіровського

Мировий суддя Центрального району Челябинська засудила відомого парапсихолога Анатолія Кашпіровського до штрафу у розмірі 1,7 тис. руб.

Адміністративну справу проти А.Кашпіровського було порушено за ч.2 ст. 6.2 Кодексу про адміністративні порушення РФ (заняття народною медициною (цілительством) з порушенням встановленого законом порядку) за заявою двох жителів Челябинська, незадоволених тим, що А.Кашпіровський, на їх думку, незаконно займається цілительством.

На жодному із засідань ні сам А.Кашпіровський, ні його представник не з`явилися, і після закінчення встановленого терміну суд виніс вердикт без їхньої участі. А.Кашпіровський має 10 днів на оскарження сьогоднішнього рішення. Якщо протягом цього часу скарга не надійде, виконавчий лист буде передано судовим приставам для виконання рішення.

Раніше фахівці кафедри психіатрії, психотерапії, наркології і медичній психології Челябинської державної медичної академії встановили, що А.Кашпіровський використовує методи гіпнозу, які чинять негативний вплив на психічне і фізичне здоров`я людини, оскільки не враховуються індивідуальні особливості та протипоказання до проведення гіпнозу.

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