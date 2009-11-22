Підводний човен ЧФ РФ мав проблеми з двигуном

Ситуація на підводному човні "Алроса" Чорноморського флоту Росії не становить небезпеки для екіпажа і самої субмарини.

Про це повідомив РІА «Новости» представник відділу інформаційного забезпечення Військово-морського флоту РФ.

"У суботу, 21 листопада, під час виконання навчальних завдань на полігоні в акваторії Чорного моря на російському дизель-електричному підводному човні "Алроса" виникли окремі несправності в одному з вузлів установки двигуна", - сказав співбесідник агентства. Після повернення на базу і усунення несправностей підводний човен повернеться на полігон для виконання навчальних завдань, сказав представник ВМФ РФ.

“Ситуація, що склалася, не становить небезпеки для людей і самого човна", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 21 листопада на борту єдиного на сьогодні боєздатного підводного човна Чорноморського флоту Російської Федерації “Алроса” виникла позаштатна ситуація. Після того, як команда підводного човна не змогла самостійно вирішити проблему, судно о 8 год. 5 хв. ранку 21 листопада подало сигнал SOS.