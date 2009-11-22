Кількість жертв затонулого порома зросла до 26 осіб

Кількість жертв затонулого біля берегів індонезійського острова Суматра порому з 300 пасажирами на борту, зросла до 26 осіб, повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на місцеву поліцію.

Раніше повідомлялося про 21 загиблого і 232 врятованих, зазначає агентство.

"За останніми даними, були врятовані 250 людей, включаючи капітана порома і 12 членів екіпажу. 26 осіб загинули. Ми не маємо інформації про те, скільки пасажирів судна зникли без вісті", - повідомили в поліції.

За її даними, 147-тонний пором Dumai Express плив з острова Батам у місто Пеканбару. Він зазнав катастрофи у водах поблизу Сінгапуру. За словами рятувальників, кількість жертв може зрости.

Причиною аварії судна могла стати погана погода. Наразі ведеться розслідування причин катастрофи. Є версія, що судно було перевантажене.

В Індонезії пороми є популярним транспортним засобом для сполучення між островами держави. Разом з тим стандарти безпеки залишають бажати кращого.