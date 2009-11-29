Жителі Швейцарії підтримали заборону на будівництво мінаретів

Жителі Швейцарії підтримали введення заборони на будівництво мінаретів на території країни - за даними великої дослідницької компанії Gfs.berne, за введення заборони проголосували 59% громадян, які в неділю взяли участь в національному референдумі.

Як передає РІА "Новости", за даними соціологів, прихильники заборони перемогли в більшості швейцарських кантонів.

З ініціативою проведення референдуму з питання мінаретів виступила відома своїми націоналістичними гаслами права Швейцарська народна партія. "Народники" вбачають в мінаретах навіть не релігійний, а швидше, політичний символ і закликають не допустити ісламізації країни.

У свою чергу, супротивники заборони переконані, що така міра суперечить принципу свободи віросповідання і “тхне” дискримінацією за расовим і релігійним принципом. Також існує думка, що введення заборони сприятиме відтоку інвестицій з багатих арабських країн. Проголосувати "проти" швейцарців закликали уряд і парламент країни.