Лукашенко назвав новий газопровід між Росією та ЄС безглуздим проектом
Білоруський лідер задався питанням
Президент Білорусії Олександр Лукашенко назвав найбезглуздішим російським проектом будівництво газопроводу по дну Балтійського моря (Північноєвропейський газопровід), повідомляє РІА Новости.
"Найбезглуздіший проект Росії - це будівництво по Балтійському морю газопроводу. Не відомо, що може статися з цим газопроводом, який лежить на купі боєприпасів", - заявив Лукашенко журналістам.
"Цей проект може увійти до книги рекордів Гіннеса", - припустив він, заявивши також, що "реальним є проект будівництва другої нитки газопроводу "Ямал-Європа".
"Будівництво Газпромом балтійського газопроводу це що нормальна політика? Що ми можемо вести з таким керівництвом нормальні переговори?" - задався питанням білоруський лідер.
Коментуючи ці вислови Лукашенка, джерело в Кремлі заявило РІА "Новости": "Ці слова є ще одним хорошим підтвердженням необхідності будівництва такого трубопроводу".
Як повідомляв УНІАН, Північно-Європейський газопровід – проект нового маршруту транспортування російського газу до Європи. Газопровід дозволить напряму зв`язати газотранспортні мережі Росії та країн Балтійського регіону із загальноєвропейською газовою мережею, за відсутності на його шляху транзитних держав.
Введення першої нитки нового газопроводу в експлуатацію намічено на 2010 рік. Будівництво двох ділянок наземної частини (Грязовець-Виборг) ПЄГ почалося 9 грудня 2005 року. Пропускна спроможність першої нитки нового газопроводу - 27,5 млрд. кубометрів газу на рік. Передбачається будівництво другої нитки газопроводу й збільшення пропускної спроможності ПЄГ у 2 рази - до 55 млрд. кубометрів на рік.