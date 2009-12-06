Другий тур президентських виборів триває в Румунії

У Румунії відбувається другий тур президентських виборів, в якому беруть участь нинішній глава держави Траян БЕСЕСКУ і голова сенату соціал-демократ Мірча ДЖОАНЕ.

У першому турі 22 листопада Т.БЕСЕСКУ набрав 32,4% голосів, а М.ДЖОАНЕ - 31,1%.

Напередодні другого туру М.ДЖОАНЕ заручився підтримкою третього кандидата - лідера Націонал-ліберальної партії Кріна АНТОНЕСКУ, який набрав близько 20% голосів, а також організацій проживаючих в Румунії угорців і ще 17 національних меншин.

У разі перемоги М.ДЖОАНЕ обіцяв запропонувати на пост прем`єра кандидатуру націонал-ліберала і етнічного німця, мера міста Сібіу Клауса ЙОХАННІСА.

Експерти оцінюють шанси кандидатів як приблизно рівні з деякою перевагою у М.ДЖОАНЕ.

Нинішні президентські вибори - перші після вступу Румунія до ЄС і перші, що відбуваються окремо від парламентських, оскільки термін президентських повноважень було продовжено з чотирьох до п`яти років.