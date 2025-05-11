Прем'єр-міністр Польщі приєднався до інших лідерів із засудженням позиції Кремля.

У відповідь на заклик до негайного припинення вогню в Україні з боку європейських лідерів, в особі президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем'єр-міністрів Польщі Дональда Туска і Великої Британії Кіра Стармера, кремлівський диктатор Володимир Путін запропонував розпочати мирні переговори 15 травня в Туреччині.

"Однак світ чекає однозначного рішення про негайне і беззастережне припинення вогню. Україна готова. Більше жодних жертв!", - прокоментував це Туск на своїй сторінці в X (Twitter).

Реакції інших лідерів на ігнорування Росією головної вимоги

Раніше УНІАН повідомляв, що, зокрема, Фрідріх Мерц розкритикував заяву Путіна. За його словами, спершу "має замовкнути зброя", а вже потім мають відбуватися переговори. "Ми очікуємо, що Москва тепер погодиться на припинення вогню, що уможливить реальні переговори", - сказав він.

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Відреагував і спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог. "Навіть прем'єр-міністр Нової Зеландії розуміє це. Як неодноразово говорив президент Трамп, припиніть вбивства! Спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, а під час нього перехід до всеосяжних мирних переговорів. Не навпаки", - наголосив він у своєму зверненні.

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