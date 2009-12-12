Врятовано 6 українських моряків з загиблого корабля

В результаті рятувальної операції було врятовано 6 українських моряків з суховантажного судна Sala II, яке потонуло біля берегів Лівану. З такою заявою виступили сьогодні ізраїльські військові, а також представники миротворчої місії ООН в Лівані, передає Associated Press. Як повідомляється, врятовані моряки були доставлені до госпіталю ізраїльського м.Хайфа. Таким чином, нині ведуться пошуки решти 6 членів екіпажа вантажного корабля Sala II.

Всього на борту турецького корабля, який ішов під прапором Того з Греції до порту Хайфа на півночі Ізраїлю, було 12 моряків - громадян України, нагадує РосБізнесКонсалтинг. Сигнал лиха з Sala II надійшов напередодні, після чого в район лиха були відряджені рятувальні кораблі ООН. Проте на момент прибуття рятувальників суховантаж уже потонув приблизно за 90 км від узбережжя Лівану.

Наразі продовжується рятувальна операція за участю ізраїльських військових кораблів і вертольотів. Пошуки зниклих безвісти моряків ускладнені поганими погодними умовами в районі корабельної аварії.