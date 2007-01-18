Кремль пов`язав вбивства Литвиненка і Політковської

Помічник президента РФ назвав історію з вбивствами журналістки Ганни Політковської і екс-співробітника ФСБ Олександра Литвиненка "продуманою провокацією" проти Росії.

"Ми сприймаємо вбивство Політковської як провокацію. Президентом дані всі вказівки з розкриття даного злочину. Безглуздо пов`язувати це вбивство з керівництвом країни. Полоній - Литвиненко - Політковська - це все пов`язано між собою. Є сильні угрупування, які об`єдналися одне з одним, щоби постійно вести наступ проти курсу президента і проти нього", - заявив Шувалов на російсько-німецькій зустрічі по темі "Стратегічне партнерство між Росією і Німеччиною: підсумовуючи російське головування в "великій вісімці" і в очікуванні німецького головування", яка пройшла в середу у столиці Німеччини.

"Всі ці вбивства - це те, що нам найменше вигідно. З політичної точки зору це окрім збитку нічого не приносить, а по-людськи, звичайно, убитих шкода", - сказав Шувалов.

РІА новини