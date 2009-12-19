Папу Іоанна Павла II причислили до лику преподобних

Папа Римський БЕНЕДИКТ XVI підписав 19 грудня декрет, що визнає "героїчні чесноти" свого попередника Іоанна Павла II.

Таким чином, понтифік, який помер в 2005 році, став на один крок ближче до беатифікації, тобто причисленню до лику блаженних, повідомляє “Інфокс.Ру".

Раніше Конгрегація з канонізації святих задекларувала "героїчні чесноти" Іоанна Павла II, тобто визнала, що він героїчно служив християнській вірі. На основі рішення конгрегації БЕНЕДИКТ підписав відповідний декрет. Таким чином, тепер Іоанн Павло II одержує титул "преподобний".

Наступним кроком має стати визнання факту чуда, здійсненого покійним понтифіком. Як очікується, це відбудеться вже на початку наступного року. Після цього Кароль Войтила одержить титул "блаженний", що, у свою чергу, є останнім етапом перед причисленням Папи до лику святих Римо-католицької Церкви.

Іоанн Павло II (у миру – Кароль Войтила) був предстоятелем Римо-католицької Церкви з 1978-го по 2005 роки. Поляк за походженням, він став першим Папою-слов`янином. Іоанн Павло II увійшов до історії як реформатор католицької церкви і виступав за віротерпимість, мир і права людини. Страждаючи на хворобу Паркінсона, понтифік помер 2 квітня 2005 року у віці 84 років.