13 осіб загинули у катастрофі американського гелікоптера в Іраку
20:58, 20 січня 2007Світ
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Розпочато розслідування причин катастрофи
На північний схід від Багдада в суботу розбився американський військовий гелікоптер, повідомляють західні інформаційні агентства з посиланням на заяву американського військового командування.
За наявними даними, всі 13 осіб - члени екіпажу і пасажири, які перебували на борту гелікоптера, загинули.
Розпочато розслідування причин катастрофи.
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