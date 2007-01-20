13 осіб загинули у катастрофі американського гелікоптера в Іраку

20:58, 20 січня 2007
Світ
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Розпочато розслідування причин катастрофи

На північний схід від Багдада в суботу розбився американський військовий гелікоптер, повідомляють західні інформаційні агентства з посиланням на заяву американського військового командування.

За наявними даними, всі 13 осіб - члени екіпажу і пасажири, які перебували на борту гелікоптера, загинули.

Розпочато розслідування причин катастрофи.

 

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