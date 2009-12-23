Польська родина витратить на свята в середньому 500 доларів

Більшість громадян Польщі не мають наміру обмежувати витрати на різдвяні і новорічні свята, і планують у середньому витратити близько 500 доларів на родину.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними дослідження Delloitte, понад 60% поляків заявили про намір цього року збільшити на 1,5% витрати на свята у той час, як у більшості інших країн Євросоюзу, до якого Польща вступила п`ять років тому, громадяни обмежують святкові витрати.

Зокрема, у середньому, в Західній Європі витрати на свята скоротяться на більш ніж 6%. Половина європейців витратять на Різдво і Новий рік стільки ж, скільки і торік.

Найбільше будуть економити громадяни Ірландії, що до недавнього часу бурхливо розвивалася, а також Іспанії.

250 доларів поляки планують витратити на подарунки, і ще стільки на ж - на святковий стіл. Примітно, що третина поляків не планують бюджет різдвяних покупок. Майже 50% повнолітніх поляків одержать у подарунок косметику, а 40% - книжки.

Підліткам частіше за все дарують диски - 35%, а дітям - повчальні іграшки - 38%.

Більш як половину продуктів для святкового столу поляки купують у гіпер- і супермаркетах.

Довідка УНІАН. У 2009 році в Польщі мінімальна зарплата становить близько 400 доларів, а середня у листопаді становила 1200 доларів (мінус 18% податку).

Поляки святкують Різдво 25 грудня.