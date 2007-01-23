Справу про захоплення Березовським влади призупинено

Борис Березовський пов`язує призупинення Генпрокуратурою РФ порушеної проти нього справи про спробу насильницького захоплення влади з розслідуванням справи Литвиненка.

Як заявив підприємець в інтерв`ю радіостанції "Ехо Москви", "оскільки прокуратура збирається направити слідчих до Лондона, вона хоче продемонструвати, що іншого приводу зустрічі з ним, окрім як у справі Литвиненка, немає".

Березовський знов підкреслив, що в бесіді з працівниками Генпрокуратури має намір відповідати тільки на питання, що стосуються розслідування обставин загибелі колишнього офіцера ФСБ, померлого 23 листопада в Лондоні в результаті отруєння радіоактивним полонием-210.

Справу за фактом заклику до насильницької зміни конституційного ладу було порушено проти Березовського в березні 2006 року. Причиною для цього стала заява бізнесмена в ефірі "Еха Москви" про те, що він "працює" над силовим перехопленням влади в Росії. Пізніше Березовський пояснив, що насправді мав на увазі безкровну зміну авторитарного режиму демократичним, як це відбулося в Грузії і Україні.

Про припинення слідства у цій справі стало відомо 22 січня від адвоката Андрія Боровкова, який представляє інтереси захисту. За його словами, Генпрокуратура повідомила його "про те, що слідчі дії виконані, і подальше слідство за умов відсутності обвинуваченого проводити неможливо".

Березовський, який мешкає в Лондоні, має статус політичного біженця. У Великобританії йому видані нові документи на ім`я Платона Еленіна. У червні 2006 року британський суд відмовився задовольнити російський запит про екстрадицію, оскільки підприємець перебуває під захистом Женевських конвенцій.

В рамках розслідування отруєння Олександра Литвиненка Генпрокуратура має намір направити в британську столицю групу слідчих, які допитають Березовського як свідка. Той погодився на участь в допитах за умови, що вони не відбуватимуться в російському посольстві, а перед їх початком поліція обшукає російських слідчих на наявність вогнепальної зброї і отрути.

Лента.ру