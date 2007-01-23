Теракт на базі НАТО: 10 чоловік загинули
08:35, 23 січня 2007Світ
817
Вибуховий пристрій привів в дію терорист-смертник
10 чоловік загинули і ще 14 отримали поранення в результаті теракту, який стався у вівторок вранці біля бази НАТО на сході Афганістану, повідомляє AFP.
Як повідомило командування військової бази, розташованої в місті Хост, всі загиблі і поранені під час вибуху - цивільні особи. "Ніхто з військовослужбовців не постраждав. Жертвами стали цивільні особи - афганці, що працювали на базі", йдеться в заяві командування.
Подробиці інциденту з`ясовуються, повідомили представники місцевих властей. Проте вже відомо, що вибуховий пристрій привів в дію терорист-смертник.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter