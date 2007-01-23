Лукашенко придумав ще один спосіб насолити Росії

Білорусь вимагатиме від Росії оплати послуг, які надаються нею, заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко на нараді з урядом в Новополоцьку. За його словами, Росія повинна платити за землю, якою проходять нафтопровід і газопровід.

"Без суєти і амбіцій ми будемо вживати відповідні заходи згідно міжнародного права, і ми вимагатимемо, щоб нам заплатили", - сказав президент.

Лукашенко назвав усі домовленості з Росією невигідними для Білорусі в порівнянні з минулим роком. За даними Лукашенка, Білорусі доведеться заплатити за газ, що поставляється, на $2,5 мільярда більше, за нафту - на $1 мільярд.

"Білорусь втрачає $3,5 а не $5 мільярдів, це не та ефемерна цифра, яку називав президент Росії. Ми повинні пропрацювати питання, щоб $3,5 мільярда ми не втратили", - сказав Лукашенко.

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