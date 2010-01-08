Боді-сканери в аеропортах бачать геніталії крізь одяг

Боді-сканери, що відтворюють зображення людського тіла без одягу, протягом трьох місяців будуть встановлені в найбільших міжнародних аеропортах Італії – Ф’юмічіно (Рим), Малпенсе (Мілан) і Венеції, повідомив журналістам міністр внутрішніх справ Італії Роберто Мароні.

"Усі члени нашого уряду згодні з тим, що авіапасажирам перш за все має бути забезпечена безпека. Право на життя є пріоритетом, який потрібно забезпечити в першу чергу", - наводить слова Мароні РІА "Новости".

Вибір аеропортів Риму, Мілана й Венеції для першочергового впровадження цифрової технології віртуального особистого огляду він пояснив тим, що "існують авіалінії, які викликають підвищене занепокоєння".

Італія має намір найближчим часом офіційно запропонувати всім країнам Європейського союзу запровадити обов`язкове боді-сканування в аеропортах. Мароні повідомив, що на неофіційній зустрічі глав МВС країн ЄС, яка відбудеться 21 січня в іспанському місті Толедо, він особисто висуне таку пропозицію.

Першими почали використовувати боді-сканери американські служби безпеки в аеропортах Нью-Йорка й Лос-Анджелеса влітку 2008 року. Завдяки такому сканеру пошук захованих на тілі предметів проходить набагато ефективніше.

Авіапасажир при огляді на боді-сканері входить у велику скляну буду, де його тіло просвічується електромагнітними хвилями. За кілька секунд сканер формує тривимірне голографічне зображення, яке можна повертати на екрані монітора, розглядаючи предмети, що знаходяться в одязі і на тілі пасажира.

Досі ідея боді-сканування, після якого виразно видно все тіло, включно з геніталіями, викликали безліч протестів.

Поборники недоторканності приватного життя вважають таку систему огляду принизливою, порівнюючи її з віртуальним роздяганням. Вони також ставлять питання про те, як зберігатимуться одержані зображення і чи не стануть вони об`єктом інтересу з боку жовтої преси чи засобом шантажу. Особливе занепокоєння викликає перевірка дітей, результати якої може потрапити до рук педофілам.

Проте після того, як громадянин Нігерії Умар Фарук Абдулмуталлаб спробував на католицьке Різдво привести в дію вибуховий пристрій, що був на його тілі, під час польоту за маршрутом Амстердам-Детройт, критика боді-сканерів помітно стихла.