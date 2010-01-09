Літак Air Berlin з'їхав зі злітної смуги і застряг у снігу

В аеропорту Нюрнберга Boeing 737-800, що належить авіакомпанії Air Berlin, з`їхав зі злітно-посадочної смуги і застряг у снігу.

Як повідомляє РІА «Новости»,інцидент стався пізно ввечері у п`ятницю. Ніхто з 145 пасажирів і шести членів екіпажу не постраждав. Всі вони вийшли з літака по звичайному трапу. Літак мав вилетіти до Дюссельдорфа.

Снігопади і мінусова температура, що стали для Німеччини останніми роками рідкістю, прийшли до більшості областей країни з настанням нового року і спричинили серйозні перебої у роботі транспорту.