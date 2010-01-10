У США готовий план дій проти ядерних об'єктів Ірану

Центральне командування армії США розробило план дій проти ядерних об`єктів Ірану. Він створений на випадок "непередбачуваних обставин", заявив глава командування генерал Девід Петреус (David Petraeus) в інтерв’ю CNN. Він, проте, не уточнив деталі цього плану.

За словами Д.Петреуса, американські військові розглянули всі можливі варіанти дії в регіоні. "З нашого боку було б безвідповідальним не врахувати хоч якогось "якщо", - сказав Д.Петреус оглядачеві CNN.

Він відмовився обговорювати ймовірність завдання удару Ізраїлем, але коли мова зайшла про вразливість іранських об`єктів, зазначив, що вони останнім час значно зміцнені і частково переведені до підземних споруд, утім, все одно не здатні витримати бомбовий удар. "Ступінь ефекту залежить від того які можуть бути використані озброєння і засоби враження", - сказав він.