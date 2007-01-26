Березовського можуть обміняти на підозрюваного у справі Литвиненка

08:57, 26 січня 2007
Світ
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До екстрадиції олігарха залишився місяць?

Андрій Луговий
Власті Великобританії готуються просити Росію видати бізнесмена Андрія Лугового, підозрюваного в причетності до отруєння Олександра Литвиненка, повідомляє у п`ятницю газета "Гардіан".

За повідомленням британської газети, це може статися вже у наступному місяці.

За інформацією газети, яка посилається на джерела в уряді, екстрадиція Лугового може відбутися в обмін на видачу Росії бізнесмена Бориса Березовського.

"Я не винний. Я жодним чином не пов`язаний із вбивством Литвиненка", - сказав Луговий газеті "Гардіан".

Він додав, що не має в своєму розпорядженні інформації про те, що британська поліція бажає його екстрадиції.

Британська поліція склала доповідь про вбивство колишнього співробітника ФСБ РФ Литвиненка, який помер від отруєння полонієм-210. Як випливає з доповіді, є достатньо доказів, за якими британське правосуддя може притягти Лугового до відповідальності.

Як відзначає "Гардіан", деталі у справі Лугового не зрозумілі. Британська поліція утримується від коментарів. За даними газети, урядові джерела повідомили, що представники Росії побажали обміняти Лугового на Березовського.

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