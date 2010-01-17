ЦВК знову не зареєструвала спостерігачів від Грузії

Центральна виборча комісія не зареєструвала офіційних міжнародних спостерігачів від Грузії на виборах Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, ЦВК на своєму сьогоднішньому засіданні, проведеному на виконання рішення Вищого адміністративного суду України, яким комісії рекомендовано розглянути питання про реєстрацію спостерігачів від Грузії, розглянула це питання.

Запропонований членом ЦВК Юлією ШВЕЦЬ проект постанови ЦВК, яким передбачалося зареєструвати спостерігачів від Грузії, підтримали лише 6 членів комісії, проти проголосував – 1 та 8 утримались. Таким чином рішення не було ухвалено.

У свою чергу, член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ запропонував альтернативний проект рішення ЦВК щодо питання реєстрації спостерігачів від Грузії.

У цьому проекті постанови було сказано, що до ЦВК звернулись кандидати на пост Президента України Інна БОГСЛОВСЬКА, Михайло БРОДСЬКИЙ та Олександр МОРОЗ, які зазначали, що реєстрація спостерігачів від Грузії може супроводжуватися порушеннями українського законодавства. Тому М.ОХЕНДОВСЬКИЙ пропонує, щоб ЦВК передала СБУ документи, надані комісії на реєстрацію спостерігачів від Грузії, і після вивчення цих документів Службою безпеки вже розглянула питання реєстрації спостерігачів.

Після обговорення запропонованого М.ОХЕНДОВСЬКИМ проекту постанови голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ оголосив перерву у засіданні комісії на одну годину.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня ЦВК відмовила у реєстрації 2011 офіційним міжнародним спостерігачам від Грузії, мотивуючи рішення неправильним оформленням спостерігачами документів.

13 січня Київський апеляційний адміністративний суд визнав протиправними дії Центральної виборчої комісії, яка відмовила в реєстрації спостерігачам від Грузії, і зобов`язав ЦВК розглянути це питання на найближчому засіданні.

Після цього Вищий адміністративний суд України прийняв рішення, яким рекомендував Центральній виборчій комісії розглянути питання щодо реєстрації грузинських спостерігачів на виборах Президента України.

Голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ зауважив, що ВАСУ не може зобов’язати ЦВК зареєструвати грузинських спостерігачів.