Саудівська Аравія створить військову базу

Саудівська Аравія вивчає питання про створення військової бази в прикордонній з Єменом провінції Джизан, де ведуться бойові дії проти єменських бунтівників, повідомляють в неділю саудівські ЗМІ з посиланням на помічника саудівського міністра оборони Халеда бін Султана.

Під час інспекційної поїздки до провінції Джізан, Халед бін Султан заявив, що саудівські війська, які ведуть з початку листопада 2009 року бойові дії проти єменських бунтівників з угруповання "аль-Хуті", котрі просочуються на територію Саудівської Аравії, втратили вбитими 103 військовослужбовці. Виявлено 20 тіл загиблих, які раніше вважалися зниклими без вісті. Доля шістьох військовослужбовців залишається невідомою.

Він зазначив, що саудівським солдатам доводиться вести боротьбу проти "добре навчених і оснащених сучасною зброєю бунтівників", що свідчить про "допомогу, що їм надають деякі країни".

Помічник міністра зазначив також, що є підтверджені відомості про тісну координацію дій бунтівників-хутістів і бойовиків терористичної організації "Аль-Каїда" в Ємені.

РІА "Новости"