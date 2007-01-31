Глава Всесвітнього банку Пол Вулфовіц ходить у дірявих шкарпетках (фото)

Нове підтвердження теорії про скупість фінансистів, нехай навіть зі світовим ім`ям, отримано під час візиту до Туреччини президента Всесвітнього банку Пола Вулфовіца, пише газета "Сегодня". Дотримуючись місцевих звичаїв, він мав роззутися, бажаючи зайти у мечеть в Едірні. В результаті світ побачив, що у нього діряві шкарпетки.

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