Глава Всесвітнього банку Пол Вулфовіц ходить у дірявих шкарпетках (фото)
11:23, 31 січня 2007Світ
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Конфуз у Туреччині
Нове підтвердження теорії про скупість фінансистів, нехай навіть зі світовим ім`ям, отримано під час візиту до Туреччини президента Всесвітнього банку Пола Вулфовіца, пише газета "Сегодня". Дотримуючись місцевих звичаїв, він мав роззутися, бажаючи зайти у мечеть в Едірні. В результаті світ побачив, що у нього діряві шкарпетки.
Фото АР
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