ООН дозволить Косову відокремитися від Сербії?

Косову дозволять відокремитися від Сербії і користуватися власними символами державності, йдеться у пропозиціях, підготовлених спецпредставником ООН Марті Ахтісаарі.

У плані, який у п`ятницю представить у Сербії Ахтісаарі, не згадується слово "незалежність", проте фактичний сенс пропозицій полягає саме в цьому, сказали Бі-бі-сізахідні дипломати.

Сербська провінція перебуває під управлінням ООН з 1999 року після натівської операції, в результаті якої сербські війська були вимушені залишити Косово.

Всі ці роки велися переговори про завершальний статус Косова, проте вони не дали результату.

Етнічні албанці, якіо становлять 90% двохмільйонного населення провінції, хочуть відокремитися від Сербії.

Проте серби вважають Косово - все ще офіційно частина Сербії - колискою своєї культури і виступають категорично проти будь-якого рішення, яке приведе до незалежності провінції.

План Ахтісаарі, проте, фактично дає Косову, як сказав західний дипломат на умовах анонімності, "незалежність під міжнародним контролем".

Косову буде дозволено мати державні символи, зокрема прапор і національний гімн, а також право на членство в міжнародних організаціях, таких як Організація Об`єднаних Націй.

Щоправда, визначаються і умови для цієї незалежності.

Спеціально призначений "представник міжнародного співтовариства" отримає право втручатися у випадку, якщо Косово спробує піти далі зазначеного у плані. Військові і поліцейські функції залишаться у розпорядженні сил НАТО і Євросоюзу.

Косово не може бути поділене на сербську і албанську зони і не може приєднатися до якої-небудь держави: таким чином виключена можливість створення "Великої Албанії".

У плані особливо підкреслюється захист прав косовських сербів, зокрема православної церкви і сербської мови. Сербам також гарантовано представництво в парламенті, поліції і органах влади.

Марті Ахтісаарі представить свій план спочатку в Бєлграді і потім представникам косовських албанців у Пріштіні.

Після чого план має затвердити Рада Безпеки ООН.

Сербія неодноразово заявляла, що не погодиться з втратою суверенітету над Косовом. Сербський представник на переговорах Слободан Самарджіч відкинув пропозиції, які містяться в плані Ахтісаарі.

З 2005 року колишній президент Фінляндії і нинішній спеціальний посланник ООН в Косово Марті Ахтісаарі працював над пропозиціями щодо майбутнього статусу краю. Минулого тижня пропозиції були озвучені на закритому засіданні спеціальної комісії ООН.