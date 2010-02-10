Урядові установи у Вашингтоні третій день закриті через снігопад

На Східне побережжя США сьогодні обрушився другий менш як за тиждень могутній снігопад, повідомляє Reuters.

Через негоду урядові установи у Вашингтоні залишаються закритими вже третій день; збиток оцінюється приблизно в 100 мільйонів доларів за добу простою. Очікується, що Сенат все ж таки відновить роботу 11 лютого. Не працюють держустанови в п`яти головних містах штату Пенсільванія, а також в Меріленді та Массачусетсі. Крім того, через снігову бурю залишається закритою Штаб-квартира ООН у Вашингтоні.

Американці вже дали снігопаду прізвиська Snomageddon 2.0 і Snoverkill. Згідно із прогнозами, висота сніжного покриву досягне 36 сантиметрів у Нью-Йорку, 51 сантиметра в Балтіморі, 48 - у Філадельфії. Також очікується сильний вітер, через який можуть виникнути перебої в електропостачанні. У Вашингтоні не ходять автобуси, поїзди метро ходять лише по підземних, але не по наземних шляхах.

Не працюють школи, а також аеропорти: у вівторок Delta AirLines довелося відмінити 375 рейсів, American Airlines - 80 рейсів тільки у Вашингтоні й Філадельфії.

Раніше у вихідні, під час попереднього снігопаду, було побито рекорд з висоти снігового покриву в Міжнародному аеропорту Даллеса: він досяг 82 сантиметрів проти 59 у 1996 році.