Ярузельського і першого космонавта Польщі збираються розжалувати в рядові

В Польщі влада має намір позбавити генеральських звань екс-президента Польщі Войцеха ЯРУЗЕЛЬСКОГО і першого польського космонавта Мирослава ГЕРМАШЕВСЬКОГО і розжалувати їх в рядові. Про це в неділю повідомляє інтернет-портал авторитетного польського журналу «Wprost», друкована версія якого з`явиться у продажу в понеділок.

«Wprost» інформує читачів, що в Канцелярії президента Польщі Леха КАЧИНСЬКОГО підготовлено законопроект, згідно якого «автори військового становища будуть розжалувані в рядові і позбавлені державних нагород».

Військове становища було введене в Польщі в ніч з 12 на 13 грудня 1981 року.

До складу Військової Ради національного порятунку входили 22 особи, зокрема, прем`єр-міністр уряду ПНР, міністр оборони, перший секретар Польської об`єднаної робочої партії генерал В.ЯРУЗЕЛЬСЬКИЙ і перший польський космонавт М.ГЕРМАШЕВСЬКИЙ (у 1981 році - підполковник, нині - генерал у відставці).