Януковича привітав британський прем'єр

Прем’єр-міністр Великої Британії Гордон БРАУН привітав Віктора ЯНУКОВИЧА з перемогою на виборах Президента України.

Як повідомили УНІАН у Відділі преси та зв`язків з громадськістю Посольства Великої Британії в Україні, у вітанні йдеться: «Вибори були рішучим виявом демократії. Міжнародні спостерігачі заявили, що вибори були вільними та справедливими. Велика Британія давно підтримує прагнення України щодо вступу до Європейського Союзу і буде надавати цю підтримку й надалі. Ширший ЄС - це сильніший ЄС, і він сприятиме сильнішій та заможнішій Британії».