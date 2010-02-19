США перейменують військову операцію в Іраку. Повідомлення про це розіслав міністр оборони країни Роберт Гейтс. У документі наголошується, що з 1 вересня 2010 р. операція змінить назву з "Іракська свобода" (Iraqi Freedom) на "Новий світанок" (New Dawn), передає Associated Press. Згідно з коментарем голови Пентагону, зміна назви операції повинна дати зрозуміти про серйозне коригування цілей і завдань американської військової присутності в Іраку. За словами Р.Гейтса, нова назва операції також відобразить розвиток відносин США з урядом Іраку, намір Вашингтона виконати свої зобов`язання перед Багдадом у сфері безпеки.