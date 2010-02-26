У торговому центрі Дубая прорвало гігантський акваріум з акулами

Торговий центр Дубая був частково евакуйований, коли лопнув розташований в ньому гігантський акваріум з акулами і електричними скатами, і з тріщини потоком хлинула вода. Як повідомляють ЗМІ, багато відвідувачів в паніці кинулися до виходу, біля якого незабаром вишикувалися машини швидкої допомоги.

За заявою представників Emaar Properties - компанії-власника торгового центру Dubai moll - тріщину швидко закупорили, і інцидент не причинив ніякого збитку ані людям, ані мешканцям акваріума, передає РИА "Новости" з посиланням на AP.

Охорона торгового центру і поліцейські, які оточили приміщення навколо акваріума, не дозволяли очевидцям знімати подію, а тих, хто все ж таки встиг зробити це, змусили знищити записи, повідомляє The Sun.

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