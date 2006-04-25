Китай надасть Україні 1,2 млн. доларів

Уряди України і КНР сьогодні підписали угоду про надання Україні цільової безплатної допомоги в розмірі 10 млн. китайських юанів (1,2 млн. дол. США) для ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну угоду підписали сьогодні міністр економіки України Арсен ЯЦЕНЮК і Надзвичайний і Повноважний Посол КНР в Україні ГАО Юйшен.

У ході церемонії підписання угоди А.ЯЦЕНЮК повідомив, що уряди України і КНР погоджують спрямування даних коштів окремим меморандумом.

Міністр повідомив також, що згідно з попередніми угодами ці кошти будуть направлені на придбання медичного устаткування, медпрепаратів для потерпілих від аварії на ЧАЕС, а також засобів спецзахисту для працівників станції.