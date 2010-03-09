Поліція Кіпру знайшла останки колишнього Президента

Поліції Кіпру, ймовірно, вдалося знайти останки екс-президента країни Тассоса Пападопулоса, які були викрадені минулого року, передає Бі-Бі-Сі.

Тіло колишнього президента знайшли на одному з кладовищ Нікосії завдяки інформації, що надійшла від анонімного джерела, повідомив місцеві ЗМІ представник поліції.

Буде проведена експертиза ДНК, щоб остаточно упевнитися, що це дійсно останки колишнього глави держави.

Т.Пападопулос обіймав посаду президента з лютого 2003 по грудень 2008 року, коли помер від раку легенів у віці 74 років.

Тіло було викрадене з могили на кладовищі в селищі Дефтера неподалік від Нікосії 11 грудня минулого року, за добу до церковної служби в роковини смерті політика.

Винуватці і мотиви злочину невідомі, проте, за даними поліції, їх дії були сплановані і підготовлені. Зокрема, вони зуміли підняти 250-кілограмову могильну плиту.

Т.Пападопулос у молодості брав участь у збройній боротьбі проти британського правління на Кіпрі і за довгу кар`єру нажив безліч ворогів.

Він відомий, перш за все тим, що у період його правління греки-кіпріоти відкинули на референдумі запропонований ООН план возз`єднання країни, схвалений кіпріотами-турками.

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