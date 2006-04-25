Президент України нагородив Гендиректора ЮНЕСКО

Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив Генерального директора ЮНЕСКО Коїчіро МАЦУУРУ орденом Ярослава Мудрого ІІ ступеня і особисто вручив йому цю високу нагороду.

Як повідомляє прес-служба Президента, зустріч глави держави з Генеральним директором ЮНЕСКО пройшла сьогодні в Києві. (К.МАЦУУРА прибув в Україну для участі у заходах, приурочених до 20-ї річниці Чорнобильської катастрофи – УНІАН).

Гендиректора ЮНЕСКО нагороджено за визначний особистий внесок у справу збереження всесвітньої культурної спадщини та розбудову співпраці України і ЮНЕСКО в інтелектуальній сфері.

Генеральний директор ЮНЕСКО, зі свого боку, вручив Президентові України золоту медаль ЮНЕСКО із зображенням емблеми організації. «Ця медаль є свідченням того, що робить Україна у справі збереження і розвитку загальнолюдських цінностей», – сказав глава держави, приймаючи нагороду.

З українського боку в зустрічі також узяли участь міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК, міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Віктор БАЛОГА, віце-прем’єр-міністр з гуманітарних питань В’ячеслав КИРИЛЕНКО, перший заступник міністра закордонних справ Володимир ОГРИЗКО.

Сторони обговорили двосторонню співпрацю України з Організацією Об`єднаних Націй з питань освіти, науки i культури (ЮНЕСКО). Ця організація протягом багатьох років активно допомагала Україні вирішувати проблеми, пов’язані з подоланням наслідків аварії на ЧАЕС.

Також сьогодні В.ЮЩЕНКО разом з Катериною ЮЩЕНКО провели неформальну зустріч з учасниками Гуманітарного форуму «Відродження, оновлення та розвиток людини».