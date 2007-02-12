Серія вибухів у Багдаді забрала життя як мінімум 80 чоловік

Серія вибухів, які сталися в понеділок у центрі Багдада, за уточненими даними, забрала життя 80 чоловік.

Як передає РІА «Новости», найпотужніший вибух прогримів у центрі Багдада - вибухнув автомобіль на підземній стоянці, що спричинило загибель щонайменше 71 людини. Поблизу вибухнув ще один автомобіль - загинули дев`ять чоловік.

За даними поліції, в цілому 148 чоловік поранено, число жертв ще уточнюється.

Як відзначає агентство, вибухи прогриміли в річницю теракту в шиїтській святині - Мавзолеї двох імамів у місті Самарра в лютому минулого року. Цей теракт спровокував міжконфесійні конфлікти, що не припинялися досі в Іраку.