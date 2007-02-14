Чорнобильцям допоможе тенісистка Шарапова

Тенісистка Марія ШАРАПОВА як посол доброї волі Програми розвитку ООН планує надавати допомогу потерпілим від катастрофи на Чорнобильській АЕС і сприяти відновленню територій, які постраждали від аварії.

Як повідомили УНІАН у центрі новин ООН, сьогодні в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку на прес-конференції заступник голови ПРООН Ад МЕЛКЕРТ представить М.ШАРАПОВУ як Посла доброї волі Програми розвитку ООН.

Програма розвитку ООН (ПРООН) була заснована понад 40 років тому, в 1965 році. Вона є найбільшим у світі багатостороннім джерелом надання допомоги, спрямованій на стабільний розвиток. ПРООН координує діяльність з розвитку на національному рівні всіх представництв Організації в країні перебування.

Як повідомляється в біографії тенісистки, після вибуху на Чорнобильській АЕС її сім`я вимушена була переїхати з Білорусі до Сибіру.

Минулого року М.ШАРАПОВА створила доброчинний фонд, кошти з якого йдуть на потреби жителів районів, які постраждали від катастрофи на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Фонд подає фінансову підтримку в здійсненні ряду проектів на території Росії, Білорусі та України.