Україна і Туреччина мають намір активізувати співпрацю

Україна і Туреччина заявляють про намір активізувати співпрацю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, про це йшлося сьогодні під час зустрічі міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА із заступником Державного секретаря МЗС Турецької Республіки Унал ЧЕВІКЬОЗА, якій очолює турецьку делегацію для участі у шостому раунді політичних консультацій на рівні заступників глав зовнішньополітичних відомств України та Туреччини.

У ході зустрічі К.ГРИЩЕНКО підтвердив зацікавленість української сторони в суттєвій інтенсифікації взаємодії між Києвом та Анкарою, передусім, у політичній та торговельно-економічній сферах. Було також обговорено графік двосторонніх візитів на вищому рівні. Зокрема, досягнуто принципової домовленості щодо проведення ближчим часом офіційного візиту в Україну міністра закордонних справ Туреччини Ахмета ДАВУТОГЛУ. Сторони підтвердили готовність створити економічні передумови для виведення торговельно-економічної співпраці між Україною та Туреччиною на якісно новий рівень, зокрема, започаткування довгострокових масштабних проектів у енергетичній, транспортній та науково-технічній сферах.