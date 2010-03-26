США не вийдуть з кризи, поки ціни на житло не стабілізуються

Колишній голова Федеральної резервної системи (ФРС) США Алан Грінспен вважає, що США не подолають кризу, поки ціни на житло в країні не стабілізуються. "Ми не вийдемо з кризи, поки ціни на житло в США остаточно не стабілізуються. Судячи з наявних даних, ціни на житло в країні стабілізувалися, але все ще залишаються нестійкими", - додав А.Грінспен, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Reuters.

Колапс на ринку житлової нерухомості став причиною світової фінансової кризи і призвів до рецесії в економіці США. Навіть попри те, що економіка США вступила у фазу відновлення, побоювання щодо слабкого ринку житлової нерухомості і ситуації на ринку праці ще зберігаються. "З часом житловий сектор відновиться, нижче йому падати нікуди", - зазначив колишній голова ФРС США.

Крім того, А.Грінспен наголосив, що оптимістично налаштований щодо американської економіки в короткостроковій перспективі, але водночас бюджетні проблеми США в довгостроковій перспективі викликають занепокоєння. "Нам необхідно підняти податки і урізувати допомогу, проте країна ставиться вкрай негативно до таких заходів", - заявив А.Грінспен.