На десятки тисяч доларів пограбували казино в Швейцарії
15:54, 28 березня 2010Світ
1139 0
Триває розшук нападників
У Швейцарії невідомі грабіжники вчинили сьогодні збройний напад на казино.
Згідно із заявами місцевої влади, інцидент стався в одному з передмість м.Базель в той момент, коли в казино було близько 600 відвідувачів.
На даний момент адміністрація закладу не повідомила точну суму викраденого, проте за попередніми оцінками, величина награбованого може оцінюватися в десятки тисяч доларів, передає Associated Press.
Ведуться пошуки нападників.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter