На десятки тисяч доларів пограбували казино в Швейцарії

15:54, 28 березня 2010
Світ
1139 0

Триває розшук нападників

У Швейцарії невідомі грабіжники вчинили сьогодні збройний напад на казино.

Згідно із заявами місцевої влади, інцидент стався в одному з передмість м.Базель в той момент, коли в казино було близько 600 відвідувачів.

На даний момент адміністрація закладу не повідомила точну суму викраденого, проте за попередніми оцінками, величина награбованого може оцінюватися в десятки тисяч доларів, передає Associated Press.

Ведуться пошуки нападників.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter