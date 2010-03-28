На десятки тисяч доларів пограбували казино в Швейцарії

У Швейцарії невідомі грабіжники вчинили сьогодні збройний напад на казино.

Згідно із заявами місцевої влади, інцидент стався в одному з передмість м.Базель в той момент, коли в казино було близько 600 відвідувачів.

На даний момент адміністрація закладу не повідомила точну суму викраденого, проте за попередніми оцінками, величина награбованого може оцінюватися в десятки тисяч доларів, передає Associated Press.

Ведуться пошуки нападників.