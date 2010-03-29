На місці вибухів у московському метро знайшли останки смертниці

На місці вибухів у московському метро виявлено останки смертниці.

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті при прокуратурі РФ (СКП РФ).

Повідомляється, що сьогодні приблизно о 8.39 на станції московського метрополітену «Парк культури» в п`ятому вагоні від хвоста поїзда при відкритті дверей стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Раніше, о 07.56, вибух стався на станції "Луб`янка".

«На місці події виявлено фрагменти тіла жінки з характерними пошкодженнями. За попередніми даними, пошкодження вказують на те, що вибуховий пристрій знаходився на загиблій. Потужність вибухового безоболонкового пристрою, начиненого вражаючими елементами, становила близько 1,5 кілограма в тротиловому еквіваленті (на станції «Парк культури»)», - йдеться в повідомленні.

Наразі фрагменти тіла жінки вилучено з місця події, призначено й проводяться судово-медична та вибухо-технічна експертизи.

Крім того, слідчими вивчаються відеозаписи, вилучені з камер спостереження. Розслідування кримінальної справи триває.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в “годину пік” у московському метро сталися два вибухи - на станціях метро "Парк культури" і «Луб`янка». Загинули 35 осіб, 62 зазнали порань.

За даним фактом Головним слідчим управлінням Слідчого комітету порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 205 УК РФ (терористичний акт).

Фото з сайту Комсомольської Правди