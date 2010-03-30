Альянс Берлусконі відвоював у опозиції чотири регіони

Альянс, очолюваний прем`єр-міністром Італії Сыльвіо Берлусконі, отримує перемогу в чотирьох регіонах, які раніше контролювалися опозицією. Такі попередні підсумки муніципальних виборів, які відбулися 28 і 29 березня в 13 з 20 регіонах країни, повідомляє AFP.

Згідно з проміжним підсумком підрахунку, кандидати на посади голів регіонів від альянсу партії Сільвіо Берлусконі "Народ свободи" і правої "Північної ліги" здобули перемогу в найбільших регіонах Італії Лаціо, Пьемонт, Кампанья, а також у південній Калабрії. Таким чином, з урахуванням результатів у Ломбардії і Венето, що раніше вже контролювалися альянсом, кількість областей, що відійшли прихильникам прем`єр-міністра, досягла шести.

У решті сімох регіонах перемогу здобуває опозиція під керівництвом лівоцентристської Демократичної партії.

Лента.ру