Внаслідок терактів у московському метро загинули 39 людей

Кількість загиблих внаслідок терактів у московському метро зросла до 39 чоловік.

У лікарнях Москви, за останніми даними, перебуває 71 постраждалий. Кілька чоловік у критичному стані, повідомляє радіо «Свобода» з посиланням на МНС Росії.

У Москві сьогодні в день трауру за жертвами терактів на станціях метро «Луб`янка» і «Парк культури» приспущені державні прапори. Скасовані розважальні заходи, багато телеканалів відмовилися від трансляції розважальних програм.

Розслідується кримінальна справа за статтею «тероризм».