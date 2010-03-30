Путін дасть сім'ям загиблих під час терактів по мільйону рублів

Сім`ї загиблих внаслідок терактів у московському метро одержать компенсації в розмірі 1 млн. руб. (близько 34 тис. доларів).

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН повідомив, відвідуючи Міську клінічну лікарню ім. Боткіна, де проходять лікування потерпілі внаслідок терактів на станціях московського метро.

Крім того, за інформацією прес-служби, тяжкопостраждалі одержать по 400 тис. рублів (близько 13,6 тис. доларів), а ті, хто дістав легкі травми, одержать по 300 тис. рублів (близько 1,2 тис. доларів).