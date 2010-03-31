Україна хоче продовження час адаптації до вимог СОТ

Київ. 30 березня. УНІАН. Україна має намір вести переговори зі Світовою організацією торгівлі (СОТ) про продовження термінів адаптації окремих галузей агропромислового комплексу.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Я провів переговори з фахівцями Кореї, які обстоювали позиції для своєї країни у СОТ. Ми намагатимемося їх залучити до переговорного процесу, щоб вони, оскільки мають досвід, допомогли нам домовитися щодо продовження термінів адаптації у певних галузях. Особливо це стосується м`яса, молока, тобто тих галузей, які нам необхідно реанімувати», - сказав міністр.

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